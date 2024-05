Poggibonsi: i ‘fantastici quattro’. Confronto pubblico alla Ginestra

Da ora si fa sul serio. Con il primo attesissimo confronto pubblico di oggi pomeriggio alle 16 alla Ginestra, in via Trento, tra i quattro aspiranti sindaci della città con più abitanti della nostra provincia dopo Siena, a Poggibonsi la campagna elettorale per le amministrative di giugno entra decisamente nel vivo. Un incontro, quello promosso dal Centro Insieme presieduto da Luciano Morrocchi, che si annuncia senza esclusione di colpi tra quattro candidati con le idee molto chiare sul presente e sul futuro di Poggibonsi e del suo territorio. Come ormai noto da alcune settimane, in ordine rigorosamente alfabetico i nomi in lizza per la poltrona di sindaco sono: Susanna Cenni (in alto a sinistra), ex parlamentare ed assessore regionale, sostenuta da uno schieramento che comprende tre liste: Pd, la civica Futura e Uniti per Poggibonsi; Loriano Checchucci (in alto a destra), artigiano, per Rifondazione comunista, partito con cui ha corso alle comunali del 2014; Claudio Lucii (in alto a destra), medico psichiatra, della lista civica Vivi Poggibonsi; Angela Picardi (in alto a sinistra), avvocato, già presente in passato per altri raggruppamenti civici, per Poggibonsi Merita, lista civica di centrodestra.

Quattro nomi, quattro percorsi politici e umani diversi, quattro programmi con un solo punto in comune: il bene della città e dei suoi cittadini. Per il resto, ognuno ha le sue idee sullo sviluppo del territorio, sulle sue necessità primarie, sulle cose da fare per migliorare la qualità della vita, potenziare i servizi e l’economia. Se le parole chiave nella dichiarazione di intenti di Cenni sono cura, relazioni, comunità, integrazione diritti, Checcucci punta invece sulla creazione di spazi per la socializzazione dei giovani, il ripristino della gestione pubblica dell’acqua e di altri servizi. Nel programma di Claudio Lucii una delle priorità è dare voce al mondo produttivo e di avere un’amministrazione a fianco di lavora e produce, mentre Angela Picardi auspica innanzitutto una governance più vicina ai cittadini e alle loro esigenze dai vari profili. Ma queste sono solo pillole di programmi molto più ampi, circostanziati, che i candidati avranno modo di illustrare nei vari incontri con i cittadini che si svolgeranno nei prossimi giorni. La campagna elettorale, insomma, scalda i motori. Oggi la prima vera sfida tra i quattro aspiranti sindaci.