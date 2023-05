Poggibonsi dà l’addio all’imprenditore innamorato della musica Si è spento a novant’anni Lorenzo Zani. Oggi alle 15 i funerali

Poggibonsi dà l’addio all’imprenditore innamorato della musica. A novanta anni si è spento Lorenzo Zani (foto), titolare della Steel Line, azienda valdelsana nel settore dell’arredamento (tavoli, sedie, divani) con sede nella località Valcanoro. Una realtà capace, da oltre mezzo secolo, di offrire opportunità di lavoro a tante persone residenti sul territorio. E ancora oggi Steel Line, con al vertice i familiari, è un caposaldo dell’economia del circondario. Il fratello Aldo, che era invece attivo con il marchio delle cucine, è scomparso nel gennaio 2022. Classe 1933, Zani è ricordato dalla comunità anche per il suo impegno da violinista. Si era formato, in gioventù, alla prestigiosa Accademia Chigiana, proseguendo nel percorso musicale anche durante il periodo vissuto nel ruolo di capitano di impresa. Era solito mettere a disposizione la propria arte per l’accompagnamento in occasione di matrimoni, spesso cimentandosi in duo con un altro poggibonsese, il maestro Enzo Conti. E non sono mancate le collaborazioni in ambito locale, per esempio con La Toscanina. Oggi alle 15 l’ultimo saluto a Lorenzo Zani nella chiesa dello Spirito Santo a Poggibonsi.

Paolo Bartalini