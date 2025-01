Poggibonsi-Colle: unite le forze. Insieme al bando ‘Bici in Comune’

I campanili ormai sono solo un ricordo, per fortuna. Poggibonsi e Colle uniscono ancora una volte le forze. In questo caso in nome dello sviluppo del turismo in bicicletta. Le due amministrazioni partecipano insieme al bando ‘Bici in Comune’, lanciato dal Ministro per lo Sport e i Giovani’ , presentando un progetto condiviso molto interessante, ‘Vita sana in bici nel cuore della Valdelsa’. Un progetto da 60mila euro che prevede anche importanti interventi sulla pista ciclabile Poggibonsi-Colle.

"Un progetto di valorizzazione del territorio e di attenzione nei confronti dell’ambiente e della salute – spiegano la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni e il sindaco di Colle Piero Pii – Mobilità sostenibile e turismo lento guardano nella stessa direzione e sono entrambi strumenti di promozione dei percorsi presenti e di stili di vita sani". E ancora: "In questo caso il progetto condiviso- specifica Cenni- si sviluppa su un’altra iniziativa già condivisa con la comunità di Colle: la pista ciclabile sul vecchio tracciato ferroviario. Un modo per valorizzare ulteriormente ciò che abbiamo e raggiungere nuovi risultati".

"Una bella occasione per i nostri comuni- conclude Pii- per ribadire l’importanza di condividere progettualità con una visione comune tra i nostri comuni, elementi che saranno sempre più importanti anche in vista delle sfide future che abbracceranno il nostro territorio". L’obiettivo è quello di intervenire sulla mobilità ciclabile tra Poggibonsi e Colle garantendo il collegamento tra la stazione ferroviaria di Poggibonsi e la ciclabile Poggibonsi – Colle e che a Colle accompagni fino all’ingresso del Parco SentierElsa.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ‘percorso tematico cicloturistico’ in grado di valorizzare ulteriormente la ciclabile Colle - Poggibonsi, già molto frequentata da bambini e famiglie e il SentierElsa, che si snoda lungo il fiume Elsa in mezzo a un Parco fluviale riconosciuto come patrimonio ambientale della Valdelsa. In programma la messa in sicurezza del percorso e la riqualificazione dei punti d’ingresso, l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale e cartellonistica che indichi i percorsi e illustri le aree d’interesse naturalistico e culturale, punti ripara bici e per la ricarica e-bike, rastrelliere per parcheggio bici, panchine, uno spazio attrezzato per i bambini, ‘Junior Bike Park’, eventi sportivi e di promozione turistica.