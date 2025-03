Poggibonsi, cena a scopo benefico. Anche i detenuti di Ranza ai fornelli

di Paolo Bartalini

Detenuti del carcere di Ranza a San Gimignano si cimenteranno in qualità di cuochi e camerieri per una cena benefica a Poggibonsi.

Quattro le persone recluse che daranno una mano in cucina e in sala, preparando le pietanze e servendole poi ai commensali. Avverrà venerdì 4 aprile alle 20 in occasione di una conviviale, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, presso La Ginestra in via Trento, 84. L’evento si propone di raccogliere fondi per l’acquisto di prodotti (olio d’oliva e altre derrate di solito non consegnate dai fornitori istituzionali, come spiegano i promotori) da distribuire a famiglie del circondario che stanno attraversando periodi di difficoltà a livello socio- economico.

Tutto in virtù dell’impegno dei volontari delle diverse realtà no profit del territorio: Caritas, San Vincenzo de’ Paoli, Pubblica Assistenza, Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia Senese, e la stessa associazione La Ginestra. Insieme inoltre all’Emporio della Solidarietà - con il presidente Mauro Burresi attivo pure nel ruolo di coordinatore degli enti che hanno aderito - presso i cui locali di via Montenero a Poggibonsi è possibile prenotarsi fino al 29 marzo dal lunedì al venerdì (quota di partecipazione pari a 25 euro) dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18,30. Telefono, anche Whatsapp: 320 8731809.

Le componenti cittadine, con la sensibilità e lo spirito di aggregazione di sempre, hanno quindi deciso di unire le forze creando all’interno della comunità un circuito virtuoso. Testimoniato anche dal contributo di gruppi che possono contare su numerosi adepti, dalla sezione Soci Coop di Poggibonsi all’associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale. Ed è da rilevare la preziosa collaborazione degli organizzatori con l’istituto penitenziario sangimignanese, che ha prontamente offerto il proprio assenso.

Consentendo dunque a quattro persone, attualmente ristrette a Ranza, di mettere a disposizione per la cena della solidarietà le loro attitudini di addetti alla ristorazione e alle esigenze della sala. Davvero una bella iniziativa

