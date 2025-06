Poggibonsi all’insegna dell’arte. Cittadinanza ordinaria a Paladino

A Poggibonsi due giornate all’insegna dell’arte, sabato e domenica prossimi, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Mimmo Paladino. L’Associazione Arte Continua, nell’ambito del progetto Le Città del Futuro, in collaborazione con Fondazione Elsa, e con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, presenta, il cartellone degli eventi. Sono trascorsi 25 anni dalla donazione dell’opera permanente I dormienti di Mimmo Paladino per il progetto Arte all’Arte all’arte alla Fonte delle Fate. Su richiesta di Arte Continua, la Giunta e il Consiglio comunale di Poggibonsi hanno deciso all’unanimità di accogliere la richiesta di conferire all’artista campano, nato a Paduli in provincia di Benevento nel 1948, la cittadinanza onoraria. "Un riconoscimento al suo straordinario contributo artistico e culturale alla città". Sabato 7 giugno la proiezione al Garibaldi di Poggibonsi alle 11 del film La Divina Cometa (2022) di Mimmo Paladino. Proiezione alla presenza dell’amministrazione comunale, dello stesso artista, di Mario Cristiani, presidente di Arte Continua, e di Mario Lorini, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Alle 16 la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria presso la Sala Quadri del Palazzo comunale. Alle 17 una passeggiata da piazza Cavour alla Fonte delle Fate. Alle 19 la proiezione dei documentari Dalla Fonte alla Piazza (regia di Massimiliano Pacifico) e Le heaume enchanté per la regia di Pappi Corsicato al Cinema Garibaldi e alle 19.30 la proiezione del film Quijote diretto da Mimmo Paladino. Sarà proiettato il video sul progetto di didattica dell’arte dell’associazione Ottovolante. Domenica 8 l’appuntamento alle 10 nel nuovo spazio aperto da Arte Continua in collaborazione con le associazioni Culture Attive, Ottovolante e LaGorà, in piazza Fratelli Rosselli angolo via Sandro Pertini, Alle 10.45 partirà un percorso di didattica dell’arte curato da Donatella Bagnoli. A seguire, il dialogo fra Mimmo Paladino e Massimo Schuster sulla Patafisica, andando verso la Fonte delle Fate. Un momento anche per ricordare Sandra Logli, già direttrice della Fondazione Elsa. La speciale due giorni culturale terminerà con un intervento di Mimmo Paladino e con un pic-nic di prodotti tipici, offerto dal Ristorante Myo di Angiolo ed Elena Barni alla Fonte delle Fate.

Paolo Bartalini