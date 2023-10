Paura per l’ennesimo incidente provocato da un cinghiale. Stavolta è successo sulla già pericolosa strada 68 tra Colle e Poggibonsi. Per schivare un cinghiale, un’auto è andata fuori strada. Per il 40enne di Colle che era alla guida, spavento a parte, non ci sono state conseguenze. Danni soltanto alla macchina. Sul posto una pattuglia della polizia municipale.