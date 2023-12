Podcast dedicato alla Valdichiana con la cantante dei Baustelle

Sarà presentato questa mattina al Teatro Mascagni di Chiusi (ore 10.30), il podcast dedicato alla Valdichiana Senese. Si chiama "Clanis" (come lo storico fiume del territorio), una produzione di Chora Media in collaborazione con Valdichiana Living e l’Ambito Turistico Valdichiana Senese. Un viaggio in tre episodi nel cuore di un territorio che interessa dieci comuni, tra natura, arte, scoperte e storia, ma anche attraverso le voci di personaggi che qui sono cresciuti o che ci hanno costruito un rapporto speciale pur nascendo altrove. Lo storico dell’arte e divulgatore Fabrizio Federici è la voce narrante mentre nel podcast si potranno ascoltare i contributi, tra gli altri, di Tomaso Montanari, Jacopo Tabolli, Massimiliano Frezzato, Rachele Bastreghi. Ed è proprio la cantante dei Baustelle a chiudere il podcast raccontando il suo ingresso nella band, il rapporto con il territorio, Montepulciano in primis (dove è stato registrato l’album "Fantasma"), ma anche la Valdichiana dove amava girare in campagna con la macchina per ascoltare i nuovi dischi (e sono tanti i giovani che in quegli anni passavano i pomeriggi così, tra un paesaggio incantato e la musica ad occupare cuore e pensieri, ndr). E poi la scelta della designer giapponese Kaori Shiina, che era venuta molto giovane in questa zona e rimase colpita da un olio di oliva fantastico di Trequanda ma anche dalla bellezza. La Valdichiana gli rimase nel cuore tanto da trasferirsi definitivamente pochi anni fa nel borgo di Petroio, centro famoso per la produzione di terracotta. Qui scopre un senso di comunità genuino, "un paese rimasto autentico" con le sue tradizioni e la gentilezza degli abitanti. Il talk previsto per questa mattina vedrà le voci protagoniste mentre a fare da moderatrice sarà proprio l’autrice del podcast, Anita Franzon. Presente anche Fabrizio Federici.

L.S.