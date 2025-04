Pnrr: fondi da recuperare. Il sindaco Pii e l’assessore. Tozzi presenti a Roma

Il sindaco di Colle, Piero Pii e l’assessore al bilancio e alla cultura, Daniele Tozzi, si sono recati a Roma per un incontro istituzionale con il Ministro Foti. Presente anche l’Onorevole Michelotti. Tema centrale del confronto è stato il recupero dei 4,5 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegnati al comune nell’ambito della misura relativa alla rigenerazione urbana. I fondi erano destinati a finanziare un progetto articolato di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità del decoro urbano e valorizzare il tessuto sociale e ambientale della città. L’area interessata dagli interventi sarebbe stata quella compresa tra San Marziale e Molinuzzo, nella frazione di Gracciano. Il progetto prevedeva, in particolare la ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Maccari a San Marziale, destinato a scopi di edilizia sociale e ambientale. Inoltre la bonifica e riqualificazione dell’ex-area industriale Maccari, con la riconfigurazione della volumetria dei capannoni della ex-marmifera e del SONAR, per ospitare laboratori sociali, fab-lab e spazi di relazione per i residenti. Il progetto prevedeva la rinaturalizzazione delle aree adiacenti al fiume Elsa, comprese tra l’ex-area Maccari e San Marziale e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo il fiume, destinato a collegare l’area del SONAR con il parco fluviale dell’Elsa. Durante l’incontro, l’Amministrazione ha illustrato al Ministro l’importanza di tali interventi per il rilancio urbanistico e sociale di una zona strategica della città. È stato inoltre sottolineato il rischio di interruzione del progetto in caso di mancato recupero delle risorse. In una nota diffusa al termine della visita, il Comune ha dichiarato: "Un confronto costruttivo, durante il quale abbiamo rinnovato l’invito al Ministro a visitare Colle, anche in vista della candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Ringraziamo il Ministro per l’attenzione e la disponibilità dimostrata: un passo importante per dare continuità agli investimenti e ai progetti che Colle merita". L’Amministrazione comunale ha confermato, così, l’impegno a proseguire il dialogo con il Ministero per tutelare le risorse assegnate e garantire la realizzazione degli interventi previsti dal progetto.

Lodovico Andreucci