’Plastic busters’. Dati ed esiti degli studi sui rifiuti marini

Rifiuti marini: dalle cause alle soluzioni. Oggi ad Aqaba in Giordania e in contemporanea all’Università di Siena, oltre che online, il convegno ’Marine litter: causes, impacts and solutions’, la conferenza finale del progetto Plastic Busters, per fare il punto nella lotta contro i rifiuti marini nel Mediterraneo. L’evento si aprirà alle 9 nell’aula magna del Rettorato: i partner del progetto presenteranno i risultati e i dati sulle attività di ricerca. "Il progetto Plastic Busters Cap - spiega la professoressa Maria Cristina Fossi – dimostra che insieme possiamo ridisegnare il futuro del Mediterraneo".