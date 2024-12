Più illuminazione nel parcheggio degli autobus

A Chianciano Terme presto arriverà più luce nel parcheggio dei bus in viale della Libertà, un importante approdo per i mezzi che trasportano i turisti. L’obiettivo è quello di garantire una migliore illuminazione, e quindi di innalzare i livelli di sicurezza per i cittadini, un tema, questo, sempre più sentito anche a Chianciano, ma anche, con lo spostamento del parcometro, già avvenuto in questi giorni, di "dare un servizio più efficiente agli autisti degli autobus", sottolinea il vicesindaco Paolo Piccinelli (foto) che ha tra le proprie deleghe anche quella ai lavori pubblici.

Come spiega la determinazione, "nel parcheggio dei bus di viale della Libertà vi sono stati alcuni atti vandalici e furti ai danni dei mezzi parcheggiati" e per contrastare il fenomeno, "oltre all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, si ritiene utile aumentare l’illuminazione notturna dell’area". Tutto ciò attraverso la sostituzione del palo di illuminazione di tre metri con un torrefaro da undici metri, un impianto che, ci dice il vicesindaco Piccinelli, garantirà "l’illuminazione di tutta l’area".

Sicurezza, in prims, ma anche una novità per rendere l’ambiente "più ospitale" quando i mezzi arriveranno a Chianciano Terme. Per quanto riguarda il parcometro la decisione presa è stata di metterlo all’interno, per agevolare gli autisti. "Il parcometro era a circa 300 metri dal parcheggio e più volte è stata rappresentata dagli autisti la difficoltà dello spostamento" ha aggiunto il vicesindaco.

Una telecamera, invece, coprirà la visuale del parcheggio, si tratta di un occhio in più contro eventuali furti e "bravate". Per quanto riguarda la tempistica, sui lavori della torre faro si andrà a gennaio, ha spiegato Piccinelli, mentre per il parcometro e la telecamera tutto è già pronto.

L.S.