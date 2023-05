Più di 500 vigili da altri comandi provinciali

Tra i 900 vigili del fuoco intervenuti sul campo per offrire supporto alle popolazioni devastate dall’alluvione dell’Emilia Romagna, spingendosi anche nelle Marche, più di 500 provengono da altri comandi di altre Regioni.

Tra questi, anche sette operatori dei Comando di Siena: in particolare, si tratta di tre specialisti del soccorso fluviale e quattro operatori per la gestione degli interventi, dei quali due TAS (Topografia Applicata al Soccorso), un autista e un operatore SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), in grado di pilotare droni fondamentali nelle attività di soccorso del Corpo Nazionale.

A.T.