Più controlli per la sicurezza. Niente auto in piazza Duomo. Impossibile sostare o fermarsi davanti alla Prefettura

Intensificata l’attività della Municipale dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolto lo scorso lunedì. In particolare, alla luce della delicata situazione a livello internazionale, di concerto con l’amministrazione comunale, è stata posta l’attenzione su alcune attività svolte dai vigili urbani e su possibili sedi istituzionali considerate obiettivi sensibili. Di qui una serie di indicazioni che riguardano in primis piazza del Duomo e piazza Jacopo della Quercia: non sono tollerate soste e fermate davanti alla Prefettura (in caso di veicoli in divieto di sosta prolungato è necessario procedere con la rimozione) e non sono consentite soste fuori dagli spazi segnati (in caso di veicoli in divieto di sosta prolungato si procederà con la rimozione). Inoltre deve essere posta particolare attenzione ai veicoli adibiti a ’noleggio con conducente’, ovvero gli Ncc, attività che coinvolge tutto il territorio comunale.

"Seguendo le indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza – ha spiegato l’assessore Enrico Tucci – ora andiamo a riformare un’abitudine che è da evitarsi. Piazza Duomo e piazza Jacopo della Quercia sono spazi a cui va rivolta particolare attenzione". Il riferimento va alla presenza di Prefettura e Questura, anche se in realtà tutto il centro storico di Siena al momento è sotto osservazione. Sempre il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha infatti stabilito che "deve essere mantenuta attenta vigilanza nelle zone centrali, in particolare piazza il Campo, piazza del Duomo e la cosiddetta ’Y storica’ segnalando tempestivamente eventuali situazioni anomale o sospette. Infine va mantenuto attento controllo con la pattuglia, già attivata da inizio del mese di aprile, anche nelle periferie".

Quanto all’attività degli Ncc, l’assessore Tucci è chiaro: "E’ un’attività a cui teniamo molto come amministrazione comunale, ma che tuttavia va regolata. Stiamo studiando con il comandante dei Vigili Alfredo Zanchi alcune aree di sosta per consentire agli Ncc di depositare la clientela in modo che possa raggiungere agevolmente i luoghi di pregio della città – si evidenzia –. Da parte nostra c’è la massima collaborazione sia con gli Ncc che con i taxi. A volte capita però che i mezzi sostino in zone non consentite o che siano di intralcio alla circolazione: vanno dunque identificate, senza alcun intento punitivo, aree regolamentari per consentire questi importanti servizi rivolti a una clientela di pregio".

Infine un passaggio su piazza San Francesco: "In questo momento non c’è la possibilità di liberarla dai mezzi in sosta – afferma Tucci – perché non sono state ancora trovate forme di compensazione per i residenti, al contrario di quanto invece è stato fatto per Provenzano e San Domenico". E ancora: "Per essere chiari – aggiunge l’assessore – in questa zona non si potrebbe sostare, ma l’amministrazione comunale sta lavorando con impegno per poter restituire piazza San Francesco alla città. Per farlo, tuttavia, è prima necessario reperire forme compensative per i residenti, che altrimenti non saprebbero dove parcheggiare i mezzi di loro proprietà".