Pista di atletica, finalmente ci siamo. Lunedì prossimo sarà consegnata

Lunedì 9 dicembre sarà consegnata alla sezione atletica della Polisportiva Poliziana, ma, avendo ricevuto il verbale di ‘fine lavori’, sottoscritto dal direttore dell’intervento, architetto Alessandro Piccardi, e dalla ditta appaltatrice, il Comune di Montepulciano può considerare definitivamente conclusa la ristrutturazione della pista per l’atletica leggera allo stadio ‘Bonelli’. Lo ha comunicato il vice-sindaco Luciano Garosi al Consiglio comunale di venerdì sera con argomenti che, provenendo da un amministratore di lunghissimo corso, di cui è nota (e apprezzata) anche la prudenza, hanno definitivamente scritto la parola ‘fine’ a dubbi e polemiche che hanno accompagnato, soprattutto negli ultimi mesi, l’opera.

Anzi, Garosi ha ritenuto anche di doversi scusare col mondo dello sport locale che lo ha pressato per poter usare almeno l’anello e al quale ha dovuto rispondere di no, proprio in attesa della certificazione di fine lavori. Obiettivo finale è disporre dell’impianto per lo svolgimento di tutte le attività dell’atletica (corse, salti, lanci); il parere del tecnico della federatletica, incaricato di seguire la ristrutturazione, è favorevole, e costituisce un prezioso lasciapassare per superare il collaudo della stessa Fidal. Nel frattempo - come ha riferito Garosi all’assemblea - è stata già prevista una spesa di 37mila euro per l’acquisto delle attrezzature indispensabili per ottenere la definitiva omologazione. C’è grande fermento intorno a questo impianto, che richiede ormai solo minime rifiniture e la redazione degli ultimi atti: le sollecitazioni provengono dai tanti praticanti, molti dei quali spingitori del Bravìo, come dalla stessa polisportiva, sia per i corsi già felicemente partiti, sia per l’ammirazione espressa dal presidente federale Stefano Mei, campione europeo dei 10.000 nel 1986, che avrebbe in serbo, per Montepulciano, grandi progetti.

Diego Mancuso