Piscina di Buonconvento. Bando per la gestione

Importante passo avanti per la riapertura della piscina di Buonconvento, chiusa da 9 nove anni. La Provincia ha pubblicato la manifestazione di interesse per individuare il soggetto a cui affidare la gestione dell’impianto natatorio. Le candidature devono essere inviare entro l’8 novembre. La piscina è stata completamente ristrutturata: un intervento complessivo di 540mila euro che ha compreso l’adeguamento normativo, sistemi antincendio e l’efficientamento energetico. "Le spese sono state cofinanziate dalla Regione per un impegno di 340mila euro e la restante quota è stata ripartita tra i Comuni firmatari dell’accordo per la ristrutturazione dell’impianto – spiega l’amministrazione comunale di Buonconvento –. E’ stata ripristinata la copertura del tetto. Tra gli investimenti nel progetto di efficientamento, anche la realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e acqua calda". Qualche mese fa c’era stato un primo bando per l’assegnazione della gestione dell’impianto, ma in seguito a un esposto erano state ravvisate delle irregolarità e se ne è reso necessario un altro.

Marco Brogi