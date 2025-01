Piscina Bernino: stop. Via alla manutenzione

Una nuova fase di stop alla piscina comunale del Bernino a Poggibonsi. Chiusa per attività di manutenzione, si spiega dal Comune in una nota diffusa ieri pomeriggio. In questi giorni l’impianto è stato oggetto di verifiche per un guasto alla sala macchine che ha determinato la momentanea sospensione delle attività.

"Utilizziamo questo periodo di chiusura legato alla sala macchine – spiega l’assessore allo sport del Comune di Poggibonsi, Filippo Giomini - per anticipare degli interventi già programmati ed evitare dei successivi stop in periodi di più intensa attività. Massimo impegno per mantenere l’impianto funzionale", conclude Giomini. Di concerto con il gestore della piscina è stata valutata, dall’amministrazione comunale di Poggibonsi, "la necessità e l’opportunità di intervenire non solo con il ripristino, ma con operazioni di efficientamento del sistema di riscaldamento, e con l’esecuzione di manutenzioni straordinarie già previste per i mesi prossimi", si fa sapere ancora dal Comune.

Non sono noti, al momento, i tempi per la ripresa della normale attività della piscina, che aveva conosciuto già poco meno di un mese addietro una chiusura della durata di alcuni giorni, per precauzione, a causa di una ventola, all’interno della struttura, che era risultata non in sicurezza. Poi la ripresa regolare.

Gli utenti dell’impianto natatorio (alcuni di loro hanno contattato in proposito anche direttamente il nostro giornale) chiedono adesso notizie certe in merito alla ripresa delle attività in vasca al Bernino.

Paolo Bartalini