Piscina Bernino: ci siamo!. L’attesa è ormai conclusa riparte la normale attività

E’ pronta a ripartire regolarmente a Poggibonsi l’attività della piscina comunale del Bernino. Chiusa dal mese di gennaio a causa di un guasto alla sala macchine, la struttura tornerà da lunedì 7 aprile ad accogliere i frequentatori e gli appassionati della pratica in vasca. Ne dà notizia l’amministrazione comunale: "E’ stato installato – si spiega - un nuovo sistema di riscaldamento dell’acqua sanitaria e sono stati anticipati, visto il periodo di stop in questi mesi, alcuni interventi di manutenzione straordinaria già programmata, fra i quali la sostituzione di tutte le pannellature del controsoffitto". Interventi completati, insomma, come rileva Filippo Giomini, assessore allo sport del Comune di Poggibonsi: "Qualche giorno per consentire al gestore le azioni propedeutiche alla riattivazione dell’impianto - dichiara Giomini - e le attività potranno riprendere. Come sempre abbiamo rimarcato, il nostro impegno nei confronti della piscina procede in due direzioni, consapevoli che l’impianto attuale è datato e si trova in una fase del suo ciclo in cui la necessità di manutenzione è continua e costante. Da un lato siamo dediti ad assicurare le risorse per le manutenzioni straordinarie utili a garantire la fruibilità dell’impianto in sicurezza. Dall’altro lavoriamo per la definizione di un percorso sostenibile per rinnovare completamente l’impianto e restituire alla città una nuova piscina. Il primo step sarà affidare la progettazione". Occorre quindi conoscere i prossimi passi, riguardo al futuro della piscina. Afferma l’amministrazione poggibonsese: "Sul fronte attuale la piscina interna riapre e sono in corso le procedure per realizzare alcuni lavori sulla vasca esterna. Opere necessarie per affrontare adeguatamente la stagione estiva. A proposito degli impegni futuri, inoltre, l’amministrazione procederà ad affidare l’incarico per la progettazione della nuova piscina in modo da accedere ai canali di finanziamento che si renderanno disponibili. "Inizia a concretizzarsi il nostro impegno in prospettiva – conclude l’assessore Giomini – che rappresenta una delle priorità in termini di risorse e di attenzione da parte dell’amministrazione comunale".