“Piovono libri“, alla scuola di Ulignano il progetto per i più piccoli

L’hanno chiamato "piovono libri" e si legge progetto di letteratura e di lettura culturale, che si è aperta con tanto di brindisi al nuovo punto "prestiti libri" per la biblioteca comunale di Ulignano inaugurata nei locali della scuola primaria in via Valdelsa, nella popolata frazione di San Gimignano che conta più di mille anime. Dunque nuova promozione della lettura e delle attività di letteratura con gli attori di questo illuminato progetto dedicato (per ora) ai più piccoli. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la biblioteca, l’istituto comprensivo "Folgore da San Gimignano" e l’Associazione scuola Ulignano. Tutti insieme hanno cominciato il cammino il viaggio dove e come prendere in prestito i libri, prenotare libri, dvd e altro. Sarà insomma il classico appuntamento ogni mese "di sensibilizzazione alla lettura dedicata alle esigenze dei piccoli lettori. Grazie alla sinergia tra i volontari e le volontarie dell’Associazione scuola Ulignano e le operatrici della biblioteca comunale, i cittadini ulignanesi e delle zone limitrofe potranno accedere all’immenso patrimonio librario comunale in modo più facile e accessibile", dicono soddisfatti tutti insieme.

"Siamo molto felici dell’avvio di questo progetto – affermano guardando avanti il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla scuola Niccolò Guicciardini – perché va nella direzione della diffusione e dell’incentivo alla cultura e alla lettura". "Dobbiamo ringraziare – aggiungono – le operatrici della nostra biblioteca, l’istituto comprensivo, l’Associazione scuola Ulignano dalla quale è nata questa splendida idea e le insegnanti coinvolte che sono entusiaste di questa iniziativa che contribuisce a promuovere la lettura nella scuola e nel territorio", concludono gli amministratori". Un uomo, una donna, un bambino, una bambina che leggono, valgono il doppio, recita il vecchio detto.

Romano Francardelli