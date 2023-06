Piogge torrenziali Frana blocca il traffico sulla Provinciale

Piogge torrenziali ieri pomeriggio in Valdichiana. Ancora temporali a macchia di leopardo come le condizioni meteo ci hanno abituato ormai da quasi un mese. E’ accaduto anche a Siena sebbene, questa volta, il problema più grosso si sia verificato sulla strada provinciale nel comune di Torrita. Appena superato il bivio di Montefollonico, nel tratto che conduce verso Petroio e Trequanda, il terreno ha infatti ceduto. Una frana abbastanza grossa ha invaso più di metà della carreggiata. Sono andati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano per le verifiche ma la situazione è stata alla fine risolta dall’intervento della ruspa che ha tolto terra e fango per ripristinare la circolazione. Sono riamsti a lavoro fino a tardi per completare l’intervento.

L’allerta meteo, comunque, non è terminato. Perché è stata dirata un’allerta meteo di colore giallo anche per l’intera giornata di oggi per cui viene raccomandata massima attenzione proprio per le precipitazioni improvvise e violente.