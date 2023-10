PINACOTECA NAZIONALE

Apertura serale per la Pinacoteca, domani, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Dalle 20.45 alle 23, il costo di ingresso sarà di 2 euro e il personale sarà a disposizione per guidare i visitatori alla scoperta del patrimonio senese custodito nel museo. Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, invece, aprirà eccezionalmente e gratuitamente le sue porte al pubblico dalle 9 alle 13.