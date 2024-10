Pinacoteca, aperture straordinarie. Eventi nei Musei nazionali di Siena

Aperture straordinarie, spettacoli di danza tra le opere d’arte, eventi per bambini, visite guidate, accessi gratuiti. Una stagione densa di eventi, per la rete dei Musei nazionali di Siena, per instaurare, o comunque recuperare, un rapporto più stretto con i cittadini senesi. "Ci sono vari luoghi dei Musei nazionali di Siena aperti in via eccezionale – spiega il direttore dei Musei nazionali di Siena, Axel Hémery – per avvicinare la cittadinanza. Ne abbiamo otto, sul territorio, che testimoniano una presenza diffusa della nostra rete. La base ovviamente resta la Pinacoteca, ma ci sono anche altri posti che non possono essere aperti di continuo e per questo abbiamo pensato a un autunno di aperture straordinarie". La rete dei Musei nazionali di Siena comprende, oltre alla Pinacoteca e al Museo archeologico, anche Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi, la Cappella del Taja, la Chiesa del Santuccio, la Chiesa di Santa Maria delle Nevi e l’Eremo di San Leonardo al Lago di Monteriggioni. Oggi (12 ottobre), per la Giornata del Contemporaneo e Ville Aperte, organizzata insieme al Museo del Paesaggio, alle 9.30 e alle 11 sarà possibile visitare Villa Brandi, accompagnati da una guida, e anche la Villa di Geggiano e la Certosa di Pontignano.

Sempre oggi, dalle 9 alle 13, sarà possibile visitare Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. Domani, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, la Pinacoteca invita i bambini alla scoperta del museo con la visita ‘Essere bambini nel Medioevo’, alle 11. Le iniziative proseguono la prossima settimana. Giovedì 17 alle 10 a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla si terrà la tavola rotonda tra direttori di musei, docenti universitari e realtà impegnate in produzioni culturali, dal titolo ‘Danza e museo, per una nuova forma d’arte partecipata’. Ospite speciale sarà Robyn Orlin, ballerina e coreografa sudafricana, impegnata in un progetto presso il Louvre.

Continuano poi le performance di danza tra le opere della Pinacoteca, con la Compagnia Adarte che presenta ‘Astra’, una nuova coreografia ideata appositamente per la Pinacoteca da Francesca Lettieri, in scena venerdì 18 alle 21.30 e sabato 19 alle 11.30 e alle 17.30. Venerdì 18 anche un’occasione speciale con l’apertura serale della Pinacoteca (dalle 20 alle 24), con due visite guidate gratuite su prenotazione: alle 20.30 il primo piano del museo e le opere di Domenico Beccafumi; alle 22.45 il secondo piano e i capolavori del medioevo senese.

Riccardo Bruni