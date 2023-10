Pii-Vannetti, si accende la sfida. Incontri pubblici con calendario che prevede gli stessi luoghi

Piero Pii, candidato sindaco di Colle per il polo civico ‘ColleSarà’, sfida Riccardo Vannetti del centrosinistra sul piano degli incontri pubblici in quartieri e frazioni, anche negli stessi circoli ricreativi, con un calendario che si aprirà il 19 ottobre alle 21 al circolo Buena Vista del quartiere Le Grazie, lo stesso dove aveva preso il via il tour di Vannetti, per proseguire il 26 ottobre, sempre alle 21, al circolo della frazione Campiglia, dove il candidato di Pd e Sinistra per Colle sarà presente il 17 alle 21,15.

"Il nostro sarà un programma realizzabile e concreto, non un libro dei sogni – afferma lo stesso Pii – Abbiamo iniziato con degli incontri tematici che hanno avuto un notevole successo, sia per il numero di persone coinvolte, ma anche perché in quelle occasioni sono stati molti i colligiani che hanno lasciato un importante contributo sotto il profilo delle idee, delle esperienze e della disponibilità. Il 19 inizieremo con gli incontri nei circoli per ascoltare, ma anche per sottolineare quelle che potrebbero essere le prospettive per ogni specifica zona di Colle. La base di partenza deve essere il programma elettorale, che sarà la nostra guida quando amministreremo – conclude – Dobbiamo, però, confermare che i capisaldi saranno due: da una parte un profondo processo di partecipazione del territorio alla vita del Comune e dall’altra un’innovazione della macchina comunale. Se il Comune non funziona al meglio, allora niente può funzionare bene in un territorio".

Per evitare l’accavallamento con altre iniziative di associazioni colligiane, ColleSarà ha rinviato la data prevista per l’incontro programmato con gli iscritti ai sette tavoli tematici per la realizzazione del programma elettorale: Commercio, artigianato, agricoltura, industria e turismo; Servizi sociali, sanità, scuola; Urbanistica, lavori pubblici, bilancio; Sport, associazioni, giovani, tempo libero; Ambiente e cura animali; Professioni e lavoro; Cultura, decoro della città ed eventi. Invece che il 16 ottobre come inizialmente previsto, l’evento si svolgerà il 24 alle 21, sempre nella sede di ColleSarà in via Oberdan 52. Per sedersi ad uno dei tavoli è sufficiente inviare la richiesta via mail all’indirizzo ass.collesara@gmail.com inserendo nome, cognome e numero di telefono e indicando il tavolo a cui partecipare.

Alessandro Vannetti