Pigio, conto alla rovescia. Venerdì la presentazione

Poggibonsi si incammina verso l’appuntamento che introduce l’edizione 2023 del Pigio. A cura dell’Associazione dei Rioni è prevista infatti per venerdì prossimo, negli spazi della sala La Ginestra, la cena con annesso l’evento di presentazione delle formazioni rionali e delle opere che andranno in premio ai trionfatori. Nell’occasione saranno quindi svelati sia i nomi dei pigiatori, sia i riconoscimenti realizzati dagli artisti locali: Simona Piergentili firma il Boccione che andrà al rione vincitore, Silvia Andreini il Boccione Lady, mentre Fausto Busini è l’autore dello Zipolo, ovvero la creazione in dono al gruppo che si sarà distinto negli aspetti scenografici della competizione di inizio autunno, avviata nel 2004, per la spremitura dell’uva. La festa è in calendario, come a suo tempo annunciato, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in via Montecitorio a Poggibonsi, nell’area del Parco Urbano intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tornano, nel programma della manifestazione in un intenso fine settimana, le sfilate delle singole squadre, sette, che compongono l’universo del Pigio a Poggibonsi: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo.