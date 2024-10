Pigio, Chiesina si impone. Rumors sulla location

Organizzatori del Pigio soddisfatti dei riscontri, nell’edizione del ventennale dal debutto della competizione fra rioni, per la spremitura dell’uva nel panorama degli eventi di Poggibonsi. Lo speciale compleanno si è risolto con l’affermazione multipla di Chiesina, "lo squadrone tutto rosso" che ha trionfato nel maschile, nel Pigio Lady e nella sfilata. Accanto agli esiti del campo di gara, la gioia dell’associazione dei rioni espressa dalla presidente Martina Angiolini: "Un’ottima riuscita – spiega – della kermesse, capace di regalare innumerevoli emozioni e di crescere sempre più dal profilo dell’aggregazione tra le persone e tra i componenti delle singole realtà rionali: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo". C’è chi ipotizza un ritorno nel centro storico per un coinvolgimento delle attività commerciali. L’associazione dei Rioni sembra invece propensa a proseguire nell’attuale collocazione al Parco Urbano in via Montecitorio: "Questa è un’area che ci permette di promuovere una festa nella festa – conclude Martina Angiolini – e così proseguiremo nella zona del mercato. Una soluzione per noi vincente".

Paolo Bartalini