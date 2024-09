Pienza stracolma di turisti. Cacio al fuso, vince la contrada Case Nuove. Morelli miglior tiratore

di Massimo Cherubini

Una vittoria all’ultimo punto. Così "Case Nuove" si è aggiudicato al 62esima edizione del "Gioco del cacio al fuso", tradizionale appuntamento che si tiene a Pienza ogni anno nella prima domenica di settembre. E ieri, come da tradizione, tantissimi pientini, e altrettanti turisti, si sono ritrovati per vedere questo antichissimo gioco che consiste nel conquistare punti lanciando la forma del cacio il più vicino al fuso fissato nel centro della piazza. Ha vinto, come detto, Case Nuove con 52 punti, al secondo posto il Prato, con un punto in meno, al terzo posto Gozzante con 48 punti. Questo il podio dei concorrenti che ha visto impegnati trentasei tiratori delle sei Contrade ( oltre alle prime tre Casello, Le Mura e San Piero). Il miglior tiratore delle Case Nuove è stato Paolo Morelli che nei suoi tre lanci ha conquistato ben 19 dei 52 punti della vittoria che gli ha dato il Palio dipinto da Isabella Bisa un’artista da molti anni residente nella Città di Pio II. "E’ stata - dice Roberta Rondini presidente della Pro Loco – una gara tirata, come sempre emozionante, che ha concluso una settimana di iniziative di successo. La serata più coinvolgente, che ci ha dato tantissima soddisfazione, è stata quella della cena delle Contrade. Grande partecipazione, grande post cena con ballo in piazza fino a notte fonda. Questo - aggiunge - senza nulla togliere alle altre iniziative che, come detto, hanno riscosso l’auspicato successo". Pur, come ieri pomeriggio, in condizioni climatiche non eccezionali. Il caldo l’ha fatta da padrone con un’afa asfissiante. Ora Pienza prepara un altro appuntamento, quello del Teatrino di don Giotto. Da venerdì a domenica della prossima settimana tre spettacoli in piazza. Tutti i protagonisti sono del posto, una iniziativa passionale legata ai ricordi di don Giotto che pensò, ideò questo teatrino. Poi nel fine settimana che va dal 20 al 22 di questo mese rievocazione storica Rinascimentale. In tutte queste iniziative il ruolo della Pro Loco è sempre centrale con il sostegno dell’amministrazione comunale.