Pienza, donazione del mecenate: "Sentiero dell’arte e dell’anima" con 28 opere di grande valore

di Massimo Cherubini

Il "Sentiero dell’Arte e dell’Anima" si inaugura domani mattina in piazza Pio II a Pienza. La Città di Pio II si arricchisce di ventotto opere d’arte distribuite su un sentiero che da sotto il Duomo corre, per due chilometri e mezzo, verso valle, la Val d’Orcia. Inaugurazione domani mattina in piazza Pio II dove è attesa la presenza di molte autorità e persone.

Verranno proiettate le immagini del Sentiero anche riprese dal drone. Poi il taglio del nastro e chi vorrà potrà farsi una passeggiata ammirando le ventotto opere realizzate da scultori contemporanei. "È una storia d’amore per l’arte e la cultura – si legge nella nota di presentazione– che incontra la terra toscana, quella del fondatore della Fondazione FUR, Mr. Urs Rechsteiner, un uomo svizzero che da trent’anni ha scelto la Toscana come luogo in cui trascorrere alcuni mesi all’anno e contribuire, attraverso la sua fondazione, con sede a Montepulciano, senza scopo di lucro, alla valorizzazione del territorio e del paesaggio".

Un’idea, una iniziativa sposata a pieno dai pientini tutti ad iniziare da quelli che hanno concesso, gratuitamente, l’utilizzo dei propri terreni dove sono state realizzate le ventotto panchine. L’evento si svolgerà, come detto, in piazza Pio II, in caso di meteo avverso, presso la chiesa di San Francesco in corso il Rossellino.

Insieme al sindaco Manolo Garosi, agli assessori e consiglieri comunali il Vice Presidente del Consiglio Regionale Stefano Scaramelli, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, il Soprintendente alle Belle Arti, Gabriele Nannetti. Interverranno, inoltre, alcuni degli artisti autori delle sculture e lo storico dell’arte Marco Ciampolini, che ha stimato la collezione di opere d’arte attribuendole un valore superiore ai seicentomila euro.

Questi gli autori delle sculture che si possono ammirare nel sentiero: Giò Pomodoro, Cordelia Von Den Steinen, Pietro Cascella, Mauro Berrettini, Riccardo Grazzi, Mattew Spender, Jean- Paul Philippe, Franco Adami, Justin Peyser,Joe Tilson,Viliano Tarabella, Lorenzo Nisi, Girolamo Ciulla, Marcello Aitiani, Nado Canuti, Mino Trafeli, Mirella Forlivesi Mauro, Berrettini,/Riccardo Grazzi – "Dedicata a una sua allieva Mirella Forlivesi" ,Renato Corsi, Kan Yasuda,Ugo Nespolo , Georg Dietzle, Rinaldo Bigi, Kurt Laurenz Metzler,Venturino Venturi, Sandro Chia, Jacopo Cascella, Daniel Couvreur.

"Credo molto nella sinergia e nella collaborazione tra pubblico e privato - ha spiegato il Presidente della Fondazione FUR, Urs Rechsteiner - Insieme si può fare molto per valorizzare i luoghi e i territori. Ecco io con la Fondazione e la donazione ho voluto dare un contributo in questo senso. C’è bisogno di più arte, c’è bisogno di più bellezza e c’è bisogno anche della sensibilità per comprenderla. Se noi esponiamo i giovani a questa arte stiamo facendo un’opera di educazione e di crescita".