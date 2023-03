Piccini cala le sue due liste Ecco i candidati consiglieri

Non c’è, come ampiamente annunciato, il nome di Pierluigi Piccini, ci sono quelli dei consiglieri comunali uscenti Vanni Griccioli e Massimo Mazzini. La lista Per Siena, che nel 2018 fu la più votata correndo da sola a sostegno della candidatura a sindaco di Piccini, si ripresenta anche nel 2023.

Ora è una delle sei liste (al momento, in attesa che si chiarisca il nodo Sena Civitas) a sostegno della corsa di Fabio Pacciani con il Polo Civico Siena. Ecco i trentadue candidati: Vincenzo Bencini, Andrea Benocci, Massimo Boldrini, Luigi Campoccia, Matteo Capecchi, Matteo Cimardi, Massimiliano Ermini, Silvia Ferrini, Valeria Filippini, Duccio Fineschi, Andrea Friscelli, Costanza Giannelli, Stefano Giardi, Giovanni Gigli, Maria Giorgi, Andrea Giovannoni, Vanni Griccioli, Nina Iannaccone, Andrea Lensini, Walter Livi, Nadia Maggi, Danilo Malatesta, Massimo Mazzini, Rebecca Mori, Rosario Mortillaro, Duccio Nattoni, Giulia Peri, Laura Perinti, Ranieri Rossi, Sandra Rossi Baroni, Petru Scurtu, Cinzia Voltolini.

Sempre dal gruppo di Per Siena ha origine un’altra delle liste che correranno alle comunali, Riscrivere Siena. Tra le candidature proposte da Per Siena, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio Laura Perinti, il colonnello dei Carabinieri Rosario Mortillaro, Ranieri Rossi che da anni conduce una battaglia sulla morte del fratello David, capo della comunicazione di Banca Mps, l’ex presidente dell’associazione proprietari di cavalli Massimiliano Ermini, l’allenatore di salto in alto Stefano Giardi, il fotografo Andrea Lensini, il commerciante Giovanni Gigli e ancora professionisti di vari settori e lavoratori attivi nel tessuto cittadino.

Anche per loro, come per tutte le liste del Polo Civico, è in programma la presentazione ufficiale nella sala Italo Calvino al Santa Maria della Scala. Una festa la cui vigilia è stata movimentata non poco dall’aperto dissidio con Sena Civitas, originato dall’ipotesi di candidatura di Marco Falorni, poi tramontata come annunciato dallo stesso presidente del consiglio comunale. Pur se accompagnata da toni polemici nei confronti del candidato sindaco Fabio Pacciani.