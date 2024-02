Piazze e strade da riqualificare. La Regione stanzia 1,7 milioni

Dalla valorizzazione di piazza Garibaldi e dintorni a San Casciano dei Bagni alla riqualificazione di via delle Carbonaie a San Qurico d’Orcia fino all’intervento su Passeggio Garibaldi e sugli spazi pubblici e le aree verdi a Torrita di Siena. La Regione ha comunicato lo scorrimento della graduatoria del bando sulla rigenerazione urbana uscito nella primavera dello scorso anno. A settembre erano stati finanziati i primi diciassette progetti per i Comuni con non più di 20mila abitanti, adesso, dice la Regione, "grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione sociale", e quindi, "683 milioni per tutta la Toscana che potranno essere utilizzate dopo la firma dell’accordo tra Regione e Governo, attesa per metà febbraio", altri ventun territori potranno in futuro veder realizzate le idee presentate: sono quasi dieci i milioni di euro di contributo proposti dalla Regione a fronte di una spesa di poco meno di diciassette milioni.

Per San Casciano dei Bagni previsti 480mila euro (su 600mila di spesa totale), 600mila euro per San Quirico d’Orcia (costo complessivo stimato di oltre 910 mila) e altri 600mila euro per Torrita di Siena (costo presunto dei lavori, un milione) che è l’unico progetto senese presente tra i sei dei comuni più grandi (fino a 20mila abitanti) che potranno essere finanziati. "Non è la prima volta – ha commentato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – che grazie alla rigenerazione urbana valorizziamo la Toscana diffusa", mentre le consiglieri regionali Anna Paris ed Elena Rosignoli (Pd) hanno sottolineato come il "processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale. Crediamo – concludono – che questo percorso virtuoso sia fondamentale per far arrivare il cambiamento e lo sviluppo direttamente nei territori, partendo dai piccoli progetti condivisi con le istituzioni locali. La Regione Toscana, ancora una volta, dimostra di essere vicina ai propri cittadini e di saper interpretare nel modo giusto il proprio ruolo senza sottostare a logiche di tendenza politica".

L’assessore all’urbanistica e al governo del territorio della Toscana, Stefano Baccelli, ha parlato di "segno tangibile dell’attenzione rivolta ai piccoli comuni".