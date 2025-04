Piazze, arriva La Racchetta. Inaugurata la nuova sezione dell’associazione antincendio

"Negli ultimi 30 anni è venuta a mancare la cura dei boschi e questo ha portato ad un cambiamento repentino del tipo di incendio: rapido e intenso". Da qui l’esigenza di avere una sempre maggiore copertura del territorio con squadre antincendio che possano partire velocemente. A spiegarlo è Andrea Dupré de Foresta, responsabile della sezione Cetona – Montepulciano dell’associazione di volontariato Antincendi Boschivi La Racchetta che ha inaugurato il nuovo distaccamento de Le Piazze. Una sede con ben quindici giovani volontari e relativi mezzi che ha trovato spazio in alcune stanze che il Comune di Cetona ha messo a disposizione dentro l’Istituto Maria Immacolata. Il taglio del nastro è avvenuto nella Sala San Lazzaro a Le Piazze, alla presenza delle autorità locali, del sindaco Roberto Cottini, dei dirigenti dell’Unione Comuni Valdichiana e i rappresentati delle 32 sezioni toscane della Racchetta. "La nuova sede – spiega Andrea Dupré de Foresta – nasce per dare una maggiore copertura operativa della zona del Monte Cetona in quanto la nostra sede principale è ad Acquaviva, quindi molto lontana da vari paesi, come Celle Sul Rigo e San Casciano dei Bagni, da qui l’esigenza di avere tempi ridotti di intervento". La Racchetta di Acquaviva, ad esempio, riesce a fare 3 partenze in cinque minuti con i mezzi e gli equipaggi a disposizione. Con Le Piazze aumenta la sicurezza. "E l’incendio boschivo – sottolinea Dupré – non è prerogativa dei Vigili del Fuoco, loro sono di supporto al sistema regionale anti incendio boschivo". L’importanza di essere, dunque, più che presenti.

Fabrizio Calabrese