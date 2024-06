Piazza, vietati gli spray. No sgabelli e passeggini

La macchina del Palio è in moto, fra nomine degli addetti ai lavori e ordinanze da rispettare. "L’introduzione, il possesso e l’utilizzo in Piazza di spray da difesa al capsicum e ogni artifizio pirico, fuochi artificiali e petardi anche del tipo usualmente consentito" sono vietati. Così recita l’ordinanza del sindaco Nicoletta Fabio del 7 giugno. Dove si dice ’no’ anche all’introduzione nelle Conchiglia, dove stanno gli spettatori, di "sedie o sgabelli di qualunque specie, tavoli, panche, cassette o simili o altri oggetti atti all’offesa e ombrelli, nonché per la sola prova generale e per il Palio, carrozzine e/o passeggini adibiti al trasporto di neonati e/o bambini". Non si può "entrare nella pista o lanciare oggetti o altro o comunque ostacolare il libero ed ordinato svolgimento della corsa". Affidato poi il servizio di assistenza tecnica per gli altoparlanti di Piazza per protezione civile in occasione delle Carriere. Già assunto anche l’impegno economico – 100mila euro – per la fornitura di 28 cavalli per il corteo storico dei Palii da parte di un’azienda di Casole. Dovranno avere idoneità fisica e sanitaria, indole docile. Essere abituati a rumori, trombe e colori vivaci. Ma ci sono anche numerose collaborazioni che vengono svolte gratuitamente. Come nel caso della cardiologa Lucia Baldi che sarà sul palco dei capitani, su quello dei priori salirà Cristina Lenzi, medico sportivo e dell’emergenza-urgenza. Pierluigi Butini e Fabio Fioravanti sono a supporto per il trasporto dei cavalli (se serve), Mauro Trapassi fornisce una biga che affiancherà i mezzi comunali, la storica Azelia Batazzi sarà la guida degli ospiti del Comune, Andrea Lenzini darà la foto del Palio ad alta risoluzione, quindi il prezioso apporto volontario dell’Associazione Cb Il Palio coordinata da Giovanni Sanna.

La.Valde.