Piazza d’Armi, petizione con 631 firme

All’assessore Lorè sono state consegnate il 19 marzo 631 firme a sostegno della petizione ’Salviamo il Parco di Piazza D’Armi’. A portarle una delegazione di cittadini della zona, guidata dal segretario del Pd del Circolo di Palazzo Diavoli e Piazza Amendola Rossella Tinti (non a caso il Pd si è intestato la diffusione della notizia). "La petizione, volta al miglioramento di piazza d’Armi dopo i lavori sulle scuole, la cui priorità non è messa in discussione da nessuno, è stata un’iniziativa molto sentita dai residenti della zona e da tanti senesi", si legge nella nota stampa. L’incontro è stato definito "cordiale e l’assessore ha ribadito che una volta terminati i lavori di adeguamento sismico dei due asili nido Ape Giramondo e Albero dei Sogni, il prefabbricato e tutte le opere di fondazione propedeutiche al montaggio dello stesso verranno rimosse, verosimilmente tra aprile e maggio 2025". Altro tema sentito quella del futuro della piscina. "L’assessore – si legge nella nota diffusa dal Pd – ha ribadito la volontà di riaprire la piscina in modo da ampliare (come era prima) l’offerta.

Attualmente è in corso un confronto peritale tra Comune e l’ente gestore Uisp, per trovare la soluzione più giusta per ripristinare la struttura e qualificare questo luogo".

"Infine – si conclude la nota – è stata richiesta una maggiore attenzione in generale sulla manutenzione del Parco, chiedendo la collaborazione dell’assessore Magi e ponendo l’accento sulle condizioni della strada e dei marciapiedi, rovinati dalle radici dei pini.

Si è parlato anche delle recinzioni malandate da sostituire e della necessità di mettere in sicurezza la zona limitrofa alla piscina, che attualmente risulta un ambiente non sicuro e, quindi, non compatibile con la presenza di molti bambini.

Quello della consegna delle firme all’Assessore Lorè ha rappresentato simbolicamente la richiesta da parte di tanti cittadini di fare di più per piazza d’Armi".