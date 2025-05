Piazza Arnolfo, nuovi bagni. Affidati i lavori di recupero. Un milione di investimento

Affidati i lavori per i nuovi bagni pubblici in Piazza Arnolfo. A darne l’annuncio il vicesindaco Marco Speranza. "Ieri – afferma il titolare della delega alle Opere Pubbliche – abbiamo consegnato i lavori alla ditta che si occuperà della ristrutturazione dei bagni pubblici di Piazza Arnolfo. Il cantiere prenderà il via nei prossimi giorni". L’operazione prevede un investimento di circa un milione di euro, che include il rifacimento completo dei bagni pubblici, ma anche – in una seconda fase – la realizzazione di una "stazione di posta", ovvero un centro servizi per il contrasto alla povertà.

La struttura sarà molto probabilmente gestita da enti del terzo settore e offrirà accoglienza a persone in difficoltà. I lavori interesseranno in questi primi mesi solo i bagni. "Un altro passo avanti, concreto, verso una Piazza Arnolfo più accogliente – continua Speranza –. Avevamo detto che i lavori si sarebbero fatti e ora ci siamo davvero: presto la piazza avrà servizi pubblici moderni, decorosi e accessibili a tutti. Avanti, insieme. Passo dopo passo".

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che punta a restituire dignità e funzionalità a uno degli spazi centrali della città.

Piazza Arnolfo è da sempre un luogo simbolico e che sta iniziando ad essere frequentato di più negli ultimi anni. Serve, però, restituirle decoro in alcune parti come ad esempio per i bagni pubblici. Non solo perché sono necessari anche dei servizi adeguati ciò significa investire nella vivibilità quotidiana. I nuovi bagni pubblici saranno pensati anche in un’ottica di sostenibilità e sicurezza, con particolare attenzione all’accessibilità per persone con disabilità e alla manutenzione ordinaria. I lavori, una volta avviati, avranno una durata stimata di alcuni mesi. Durante questo periodo verranno garantite tutte le misure necessarie a ridurre i disagi per i cittadini e per le attività commerciali presenti in zona. "Sappiamo che ogni cantiere comporta qualche sacrificio – conclude Speranza – ma siamo convinti che il risultato finale ripagherà l’attesa. I cittadini meritano luoghi pubblici curati e funzionali, e questo è esattamente l’obiettivo che ci siamo dati".

Lodovico Andreucci