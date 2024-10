Piano sicurezza. Si parte dai vigili

È pronto il piano per la sicurezza a Colle. Si tratta di una programmazione di azioni e attività messe in campo dall’amministrazione a guida Piero Pii con la collaborazione delle forze dell’ordine. "Il Comune – viene affermato in un documento dell’Amministrazione – deve oggi riservare un’attenzione adeguata e superiore rispetto al passato sia verso le criticità che nei confronti dei fenomeni di disagio e allarme sociale, interagendo con le forze dell’ordine e con tutti gli organismi chiamati a tutelare la cittadinanza".

Una delle prime azioni sarà quella di potenziare, valorizzare e aggiornare la polizia municipale, sollevandola dagli incarichi burocratici perché possa dedicarsi maggiormente al presidio del territorio. "Un’iniziativa sarà quella di effettuare controlli per contrastare l’immigrazione clandestina, con verifiche degli immobili locati – continua il documento –. Attuare, tramite la polizia municipale, verifiche sui cantieri per controllare l’eventuale sussistenza di casi di lavoro nero". Sarà, inoltre, chiesta l’istituzione di un tavolo permanente ‘Sicurezza e Legalità’, con la partecipazione delle forze dell’ordine e delle Istituzioni (Prefettura e Questura), per garantire un adeguato presidio del territorio, ma anche per segnalare l’insorgenza di eventuali nuovi rischi. Ulteriori azioni concrete saranno quelle di realizzare un nuovo impianto di illuminazione pubblica. L’altro punto del piano sicurezza sarà quello di implementare e rendere più efficace la videosorveglianza, distribuendola nelle principali vie di entrata e di uscita dalla città e nei parcheggi pubblici.

Lodovico Andreucci