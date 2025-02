Piano operativo, imprese al centro: "Riqualificare aree industriali per attrarre nuovi investimenti"

A Colle, discussione fiume di oltre nove ore in consiglio comunale sul nuovo piano operativo comunale. Il primo cittadino Piero Pii (in foto) ha speso una buona parte del tempo per intervenire sul distretto economico della Valdelsa. "Ci sono molte imprese sul territorio che cercano anche nuovi sviluppi e nuove attività – afferma Pii –. Noi su tutto ciò non possiamo rimanere indietro. Vediamo come nel corso del tempo proprio dal nostro territorio si sono sviluppate aziende che ora sono al centro dello scacchiere mondiale. Potrei citarne molte, da Piccini a Vismederi, ma penso anche a Pramac. Quest’ultima abbiamo visto come anche recentemente ha proposto un ampliamento ed un investimento di oltre venti milioni di euro. Oltre ad avere il premio per i propri dipendenti tra i più alti della Toscana". "Tutti esempi – continua Pii – di buona imprenditorialità che rendono grande il nostro distretto economico. Quello che dobbiamo fare è lavorare in sinergia anche con le altre istituzioni ed amministrazioni proprio per un piano anche di riqualificazione delle aree industriali, di attrazione di nuovi investimenti, ma anche di collaborazione tra lavoro e istruzione e sostegno all’artigianato".

Un lavoro durato sei mesi e che deve ancora svilupparsi nei prossimi anni, ma che trova delle basi per la costruzione del futuro della città. "Il nostro obiettivo – afferma durante il consiglio comunale il sindaco – è quello di iniziare con una fase di lavorazione attraverso una procedura di variante al piano strutturale con la quale andremo a ridefinire degli aspetti della programmazione strategica che ad oggi riteniamo insufficienti per la città di Colle". A titolo esemplificativo il primo cittadino con delega all’urbanistica si riferisce al tema della viabilità generale, che necessita di miglioramenti per supportare meglio la crescita economica.

"Ho ben in mente – conclude il sindaco Piero Pii – quanto le aziende e le imprese del territorio possano svilupparsi se accompagnate e sostenute dal Comune. Faccio riferimento a degli esempi che nel corso della mia carriera amministrativa ho potuto verificare, come ad esempio Pramac. Questa impresa si è sviluppata ed oggi dimostra ancora una volta di essere un patrimonio per il territorio. Dobbiamo incentivare appunto operazioni di questa tipologia".

