Pianese "Vogliamo fare punti, daremo tutto"

Primo scontro diretto della stagione per la Pianese di mister Prosperi che alle 16,15 attende il Campobasso di Braglia per una gara che mette in palio punti già piuttosto pesanti. "Andremo ad affrontare una squadra forte, con un allenatore bravo ed esperto - è il commento pre-gara del mister bianconero, Fabio Prosperi -. Noi comunque vogliamo fare punti. Dobbiamo andare in campo e dare il massimo, nella consapevolezza che tutte le gare che giocheremo sono complicate. Noi rispettiamo tutte le avversarie, questo d’altronde era il nostro atteggiamento anche lo scorso anno in serie D".

"Quel che sappiamo di dover fare - aggiunge - è lavorare al massimo e spremerci per andare a conquistare il maggior numero possibile di punti". Le gare già giocate dal Campobasso, tra Coppa e campionato hanno visto accumularsi tanti cartellini. "Può essere un caso oppure può essere dovuto a un certo modo di affrontare le gare. Noi pensiamo a quel che dovremo fare noi, questa partita va affrontata al meglio".

La Pianese ha iniziato il campionato mostrando un buon gioco, evidenziato nelle due gare disputate contro Perugia e Ascoli che ambiscono a stare nelle prime posizioni della classifica. Il solo punto raccolto non mette però in evidenza le due ottime prestazioni fornite da Simeoni e compagni. "Volevamo toglierci la curiosità su quello che poteva essere il nostro impatto in questo campionato - commenta Prosperi -. Abbiamo anche avuto un calendario non favorevole, dato che siamo stati chiamati ad affrontare immediatamente delle formazioni di vertice. Ma devo dire che abbiamo rotto il ghiaccio abbastanza bene per come abbiamo giocato e per come abbiamo affrontato le prime due sfide. Peccato che non siamo riusciti a conquistare qualche punto in più, che credo che avremmo meritato. Al contempo l’esito delle prime due gare deve essere una lezione per noi". Le griglie della vigilia danno gli amiatini potenziali ultimi ma poi a parlare è il campo. "Cercheremo di smentire tutti i pronostici - conclude Prosperi. - Crediamo di potercela giocare contro ogni avversaria, anche contro avversarie più blasonate. La squadra sta effettuando il percorso di conoscenza, chi era già qui nella scorsa stagione sta facendo da traino nei confronti dei nuovi acquisti". La società bianconera ha comunicato che oggi sarà possibile acquistare i biglietti fino alle 13 nella segreteria dello stadio e al bar dello stadio (online fino all’inizio della partita). I cancelli dello stadio apriranno alle 15. Il punto ritiro accrediti sarà posizionato in via Gramsci, appena fuori dalla zona transennata lato est.

