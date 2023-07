Piancastagnaio trasformato in cantiere Il sindaco: "Subito stop a tutti i lavori"

di Giuseppe Serafini

Piancastagnaio è diventato un grande cantiere a cielo aperto e il sindaco Luigi Vagaggini, vista l’esasperazione e la rabbia dei cittadini, con una propria ordinanza contingibile ed urgente la sospensione dei lavori di realizzazione dei lavori di connettività in fibra ottica per la tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano invitando la stessa ditta, che attualmente opera nel paese, a ripristinare a regola d’arte gli scavi effettuati entro il 20 luglio.

Una decisione, quella del sindaco Luigi Vagaggini, che giunge come un fulmine a ciel sereno dopo mesi e mesi di interventi che hanno riguardato il sottosuolo delle più importanti strade comunali del paese dove sono stati fatti allacci sotterranei molteplici. Teleriscaldamento, rete fognaria, Enel e Tim, infine la fibra ottica .Un caos a cui non sempre è seguito un ripristino del manto stradale. Ma quello che fa arrabbiare i cittadini è l’uso ormai quotidiano dei semafori nelle arterie principali del comune anche in rapporto alla grande viabilità dei cittadini del paese che maggiormente lavorano nelle aziende artigiane pellettiere dell’ area industriale della Rota.

Un grave pericolo che il sindaco ha voluto ricordare che è anche una minaccia come detto sia per la circolazione che per i residenti, particolarmente gli anziani che al mattino attraversano il centro storico per raggiungere la zona nuova e il lungo Viale Antonio Gramsci dove si trovano i servizi essenziali come gli ambulatori medici, le varie banche, l’ ufficio postale, le scuole pubbliche e lo stesso Palazzo comunale. Una grave situazione che secondo le considerazioni contenute nella deliberazione urgente di sospensione dei lavori metterebbe come detto in grave pericolo l’incolumità dei cittadini con le conseguenti richieste risarcitorie da parte di cittadini rimasti coinvolti in incidenti nei pubblici marciapiedi. E come detto il ripristino imposto dall’ordinanza del sindaco maggiormente riferito al manto stradale che versa in condizioni disastrose ed effettivamente molto pericoloso per gli automobilisti del comune di Piancastagnaio e per i cittadini.