Piancastagnaio punta sul vino. Alleanza con i Sommelier per creare lavoro per i giovani

Vino come prospettiva professionale e di avvio al lavoro per i giovani. E’ l’obiettivo del primo corso organizzato dall’amministrazione comunale di Piancastagnaio in collaborazione con l’Ais Toscana (Associazione Italiana Sommeliers) e il Comune di Piancastagnaio. Le lezioni, tre in totale, si terranno nei giorni 15, 20, 28 maggio alle 20,45 presso la struttura polifunzionale del Parco del Crocifisso a Tre Case e centro polifunzionale di Saragiolo.

Il corso si svilupperà in tre lezioni comprendenti una parte teorica e una parte dedicata alla degustazione di vini significativi ai fini dei temi trattati.

Nei giorni scorsi si è tenuto un Open Day alla presenza del responsabile delegazione Ais di Siena Marcello Vagini e del vice sindaco Fabiana Ciancimino.

"Come amministrazione – ha spiegato la vicesindaca – abbiamo organizzato questo primo corso di avvicinamento al vino assieme all’Ais che sarà particolarmente dedicato alla teoria e degustazione di vini. Siamo orientati a un corso per il prossimo anno di primo livello (i livelli sono 3) orientato alla possibilità per i giovani di prospettive professionali e lavorative in attività produttive e agricolo turistiche non solo nell’Amiata per soddisfare una richiesta di personale qualificato che sta aumentando oggi".

Accanto dunque al settore delle pelletterie, oggi in crisi a causa delle difficoltà del comparto della Moda, dopo la chiusura delle miniere, l’amministrazione comunale sta quindi progettando di creare offerte di lavoro alternative per le nuove generazioni di residenti pianesi. La collaborazione con l’Ais Toscana e la scommessa sul vino aprono dunque nuove opportunità sul territorio.

Giuseppe Serafini