Piancastagnaio guarda al futuro: "Ecco il nuovo piano strategico"

L’amministrazione comunale di Piancastagnaio ha iniziato un importante serie di incontri programmatici e strategici rivolti alle aziende, alla casa, alle famiglie e al lavoro con appropriate politiche locali destinate a valorizzare le ricchezze del territorio e ponendosi come primaria interlocutrice in quella che sarà la sfida innovativa e progettuale nel prossimo futuro del paese amiatino. Da questa visione l’iniziativa che è alla base dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi, con l‘idea che rappresenta il motivo fondamentale del progetto a lunga visione e cioè la qualità e l’innovazione su tutti i settori, a partire dalla riqualificazione dell’area produttiva.

Un fattore importante e decisivo per il paese dove l’artigianato e le future sfide industriali e occupazionali sono la costante sfida lanciata dall’amministrazione comunale. Per questo il progetto prevede una strategia intersettoriale per affrontare, come detto, la riqualificazione dell’area produttiva comunale e il ripopolamento del centro storico con un percorso partecipativo strutturato. Per questo l’amministrazione comunale avrà incontri mirati con le imprese e realtà di rilievo nazionale e internazionale, gettando le basi per una strategia di sviluppo a lungo termine.

L’assessore alle attività produttive del Comune di Piancastagnaio Pierluigi Piccini ha così commentato: "Questo piano strategico segna un cambio di passo per Piancastagnaio; non un singolo intervento, ma un’innovazione di sistema che integra sviluppo economico, qualità della vita e sostenibilità. Con un metodo partecipativo e visione a lungo termine. Mettiamo in rete – dice ancora Piccini – imprese, istituzioni e cittadini per costruire un territorio più competitivo attrattivo e resiliente. Con questa iniziativa, Piancastagnaio si proietta verso un futuro di crescita e innovazione, puntando su dialogo e collaborazione tra istituzioni imprese e cittadini protagonisti principali".