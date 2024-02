Piancastagnaio, è già aria di Palio. Le monte per lo Straordinario. Bighino sarà ancora in Borgo

Walter Pusceddu detto Bighino in Borgo, Carlo Sanna detto Brigante in Castello, Gavino Sanna in Coro, Antonio Siri detto Amsicora sono i quattro fantini che correranno la carriera straordinaria del Palio di Piancastagnaio, che si svolgerà sabato quattro maggio alle 19 nella pista del parco tematico della Madonna di San Pietro. Un Palio straordinario dedicato alla ricorrenza francescana del miracolo delle stimmate ricevute dal Poverello di Assisi nella notte del 23 settembre 1224 sul Monte della Verna.

Come detto dal sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, sarà un Palio che renderà omaggio al Santo di Assisi nell’Amiata ricca di monumenti artistici, luoghi, e ricordi francescani di grande valore e spiritualità. A iniziare dal grande complesso della dimora storica di San Bartolomeo, la chiesa, e il grande Leccio delle Ripe di importanza nazionale oltre che storico ambientale. E proprio la settimana del Palio sarà ricca di iniziative culturali e religiose di grande importanza come mostre, celebrazioni liturgiche, esposizione di oggetti francescani.

Tra questi, una venerata e preziosa ampolla proveniente da uno dei principali santuari francescani contenente alcune gocce del Sacro sangue di San Francesco d’Assisi. In attesa del programma ufficiale della settimana del Palio straordinario, sono iniziati i lavori di risistemazione della pista dove verranno effettuate le prove dei cavalli in vista della corsa del Palio di maggio.

Così come si discute all’interno dei quattro rioni chiamati quest’anno a un doppio impegno di Contrada. Impegno che coinvolgerà tutti i contradaioli nell’allestimento delle cene propiziatorie, dei cortei, delle manifestazioni collaterali.

Tutto come nei giorni della Carriera di agosto, con il drappellone che avrà come tema San Francesco d’ Assisi e il cui autore rimane top secret o ’in pectore’, a disposizione dello stesso sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini che appunto ha annunciato di volere far rimanere segreto l’artista che ha incaricato per l’ultimo Palio che seguirà da sindaco di Piancastagnaio, dopo aver annunciato la propria indisponibilità a una nuova candidatura.