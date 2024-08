Piancastagnaio E’ festa per il debutto della Pianese al Comunale

Il 5 maggio scorso il campionato di Serie D, con il grande passaggio in Lega Pro si era concluso all’insegna di una grande festa popolare. Domani alle 18 lo stadio Comunale di Piancastagnaio sarà in festa per l’inizio di un grande campionato che metterà il paese e l’intera comunità

amiatina sotto i riflettori del calcio nazionale. Un miracolo sportivo che si ripete per la seconda

volta, ma rispetto a cinque anni fa, nella stagione ormai alle porte i bianconeri giocheranno nel proprio stadio, una struttura completamente rinnovata, un vero gioiello apprezzato dalle società più blasonate in Toscana e in Italia.

L’esordio delle zebrette in campionato, contro il Perugia, sta creando grande entusiasmo non solo tra i tifosi locali ma anche amiatini, provenienti dalla provincia o da regioni limitrofe. Il sindaco Franco Capocchi ha commentato questo importante evento per Piancastagnaio.

"Come amministrazione - ha detto - siamo contentissimi di avere la Pianese in serie C, un risultato incredibile. Pensare di gareggiare con grandi squadre di città molto popolose che hanno partecipato anche alla Serie A, non può che riempirci di orgoglio. Questo contribuirà a dare lustro al nostro paese facendolo conoscere e apprezzare in tutta Italia. E di questo non possiamo che ringraziare la famiglia Sani e l’azienda Stosa".

"Mi preme però anche ricordare che le regole dei campionati professionistici comportano disagi e restrizioni - ha sottolineato Capocchi -, soprattutto per quanto riguarda l’area vicino allo stadio che sarà interdetta alcune ore prima e dopo la partita. Per quanto ci riguarda, faremo di tutto per risolvere al minimo le problematiche, sperando

che tutto ciò contribuisca anche a incrementare il turismo a

Piancastagnaio".

Giuseppe Serafini