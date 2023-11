Pian delle Fornaci, ’palestra’ anche per i fantini

E’ in previsione un bando per l’assegnazione della gestione del galoppatoio di Pian delle Fornaci? C’è una valutazione di fattibilità tesa a rendere pienamente fruibile la pista come ippodromo? Sono i quesiti rivolti al sindaco dai consiglieri comunali di Forza Italia, Lorenza Bondi e Marco Falorni. L’interrogazione nasce alla luce dello stato di fatto di questa struttura: il contratto risulta scaduto lo scorso 6 agosto e il 26 ottobre è stata svincolata la cauzione contrattuale. ‘Una struttura come quella di Pian delle Fornaci – sottolineano i consiglieri - potrebbe rappresentare un importante supporto per l’allenamento e la preparazione dei cavalli nonché per la formazione e la crescita di tutti quei ragazzi che intendessero affacciarsi in maniera professionistica al lavoro del fantino’. Fra le considerazione alla base dei quesiti c’è il fatto che ‘in provincia di Siena stanno crescendo allevamenti di cavalli anglo arabi e che nel solo 2023 sono nati oltre 100 puledri. Tali numeri denotano il consistente aumento di una realtà che non attiene solo alla sfera ‘amatoriale’ ma è traducibile in una vera e propria attività con valenza di supporto all’economia del territorio’. Pertanto, ‘per le caratteristiche attuali della struttura, con il supporto di un realistico business plan, la stessa potrebbe autosostenersi senza impegnare risorse dell’amministrazione’.