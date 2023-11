Philanthropy Experience. Conto alla rovescia per la seconda edizione Philanthropy Experience, 2a edizione, riunisce oltre 110 fondazioni italiane per discutere di filantropia e imprenditoria a impatto sociale. Interventi di Profumo, Parzani, Mancini e Lavazza. Un'occasione per sperimentare, fallire, apprendere e migliorare.