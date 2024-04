Personale per le pulizie. Aiuto cuoco in hotel Ristorante, cooperativa e albergo in Toscana cercano personale per la stagione estiva 2024: cameriere/a, addetto/a alle pulizie e aiuto cuoco/a. Contratti a tempo determinato, part-time o full-time. Richiesta esperienza e conoscenza dell'inglese. Contatti per candidature nei rispettivi annunci.