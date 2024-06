’Percorso del Poliziano’ lungo le antiche mura

Aperto ieri il percorso del Poliziano, un nuovo camminamento che collega l’esterno della medievale Porta delle Farine, lungo le mura storiche di Montepulciano, con la zona di piazza S. Maria dei Servi che è posto nelle immediate vicinanze del luogo natale di Agnolo Ambrogini detto il Poliziano. La percorrenza che si snoda sotto alle antiche mura di Montepulciano ha una lunghezza di circa 200 metri lineari, consente di ammirare un esteso panorama della Valdichiana Senese e Aretina, verso Cortona e i laghi di Chiusi, Montepulciano e Trasimeno, fino alla catena degli Appennini. Le mura sotto le quali si snoda il percorso sono riferite ad una espansione urbana cittadina della prima metà del XIII secolo, anche se gran parte della cortina muraria è stata interessata nei secoli da vari rifacimenti.

Oltre all’elegante camminamento con pavimentazione architettonica in calcestruzzo drenante che costeggia il tratto sud-orientale della cinta muraria poliziana, l’opera è illuminata da un impianto luci dal basso, installate panchine e cestini lungo il percorso. Sono state anche piantumai 15 cipressi, in parte in sostituzione di piante invecchiate o malate e altre essenze aromatiche. Il tratto appena reso fruibile ai pedoni consente, inoltre, di collegare il parcheggio de il Bersaglio con Porta delle Farine, fornendo un’ulteriore possibilità di accesso al centro storico di Montepulciano.