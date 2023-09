Per Siena: "Che fine ha fatto il nuovo. Piano strutturale?"

Che fine ha fatto il Piano strutturale? è il tema di fondo intorno al quale girano alcune domande del gruppo Per Siena. "Quale è lo stato di avanzamento del nuovo Piano strutturale? Quali sono, in termini di influenza e proposizione, i contributi dei soggetti privati? Quale è stato l’apporto di ’ViSioni di città’? Chi ricopre l’incarico di garante dell’informazione e della partecipazione? È prevista una deroga per la scadenza del procedimento di formazione? Quali e in che data sono stati rilasciati i titoli abilitativi per gli edifici a destinazione commerciale? Per quanto concerne la Vas, quale è lo stato di avanzamento? Inoltre, quali sono gli elementi di innovazione?". Una serie di "interrogativi dovuti alla totale scarsità di informazioni a disposizione dei cittadini", che fa riferimento anche al percorso partecipativo pubblico denominato ’ViSioni di città’ di inizio anno.