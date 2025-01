‘Per Monteriggioni’. Attacco al bilancio

"Il gioco delle tre carte". Così i consiglieri di opposizione di Per Monteriggioni, definiscono il bilancio preventivo approvato (con il loro voto contrario). "Al netto dei proclami trionfalistici del sindaco Frosini e della sua giunta – affermano Raffaella Senesi, Massimo Bencini e Luca Passalacqua, componenti di Per Monteriggioni in Consiglio comunale – bisogna che i cittadini sappiano che i lavori per 10 milioni di euro che il Comune si vanta di aver programmato per i prossimi cinque anni purtroppo sono gli stessi che erano in programma nei cinque anni precedenti, con uguale incertezza sui finanziamenti che, chiesti o addirittura ancora da chiedere, si auspica che arrivino dalla Regione o dallo Stato, ma senza averne certezza. Ne è un esempio la messa in sicurezza idraulica di Badesse, per la quale non sono neppure stati ancora richiesti 560mila euro di contributo regionale. Le manutenzioni di strade asfaltate e strade bianche, per 502mila euro, vengono rimandati di anno in anno dal 2022 e ora sono previsti nel 2027. Dal 2022 ci portiamo i lavori di recupero dell’area ex Bartali per 2 milioni 270mila 907 euro: nel 2022 fu programmata come struttura sanitaria, nel 2023 come caserma, poi rasa al suolo e rimessa ancora in programma. Non si è pensato a programmare invece il completamento del restauro delle mura ed è stata inserita in extremis una cifra per il superamento delle barriere architettoniche, sperando che venga utilizzata almeno per mettere a norma il complesso di Abbadia Isola. Non si è pensato a una Casa per anziani e a una Casa della salute, a implementare il numero delle case popolari, a riprendere il progetto della circonvallazione di Castellina Scalo. Siamo soddisfatti che l’esenzione dell’addizionale Irpef – concludono - sia passata da 13mila a 15mila euro di reddito, come chiedeva il nostro gruppo da cinque anni".