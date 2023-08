Pensioni di settembre in pagamento da domani negli uffici

1Poste Italiane fa sapere che in tutti gli 84 Uffici Postali della provincia le pensioni di settembre saranno in pagamento da domani. Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Le pensioni saranno disponibili da venerdì anche per titolari di un libretto di risparmio, un Conto BancoPosta o Postepay Evolution.