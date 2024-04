Pensionata borseggiata in centro. I ladri prendono soldi al bancomat

Abili, davvero. Probabilmente l’hanno seguita per derubarla. Una signora anziana ma ben vestita e appena uscita dal parrucchiere. Un salone nel centro storico di Siena. Preda perfetta per chi vuole fare un borseggio. Che infatti è andato a buon fine. Perché alla pensionata, in pieno giorno, è stato rubato il portafoglio.

All’interno aveva 400 euro, oltre a documenti e oggetti cari. A denunciare il blitz è stata la figlia dell’anziana sui social per mettere in guardia i cittadini, oltre a chiedere aiuto per ritrovare il borsello. Magari buttato via dopo essere stato svuotato e dopo un prelievo al bancomat.

Prima la donna era entrata in un negozio in Pantaneto e poi si è diretta verso l’Oviesse in piazza Matteotti. Forse proprio qui e’ stata borseggiata ma non c’è sicurezza. Certo è che dopo un po’ sono cominciati ad arrivare sul suo telefono messaggi di allerta: tentavano di forzare il bancomat.

Era stata derubata. Ha raggiunto la figlia che ha poi ricostruito due tentativi di prelievo nella filiale di banca in piazza Tolomei, da 500 e 350 euro. Il terzo, 250 euro, è andato invece a buon fine.

All’interno del borsello c’era il pin, seppure camuffato. Grazie alla denuncia alle forze dell’ordine sarà comunque possibile visionare le telecamere e risalire a chi ha effettuato l’accesso con la card della pensionata.

Un episodio avvenuto in pieno giorno: va tenuta la guardia alta.

La.Valde.