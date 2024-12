Pellegrini sulla Francigena. C’è pure l’assessore Giunti

Un cammino straordinario, attraverso la via Francigena, da Siena a Roma, in sella alla storia e carico di emozioni. ‘Passo dopo passo’, evento che celebrerà l’apertura della Porta Santa in vista del Giubileo, prenderà il via domani da piazza Duomo, con una cerimonia nell’antico Spedale Santa Maria della Scala, e terminerà martedì 17, nella Basilica di San Pietro. Circa 40 i partecipanti, tra cui l’assessore al turismo Vanna Giunti, pronta a farsi testimone di un’esperienza preziosa, di condivisione e di conoscenza e di rilancio del territorio. "Questo cammino – spiega – rappresenta un asse culturale e spirituale che collega Siena a Roma. Investire sulla Francigena significa rispondere alla crescente domanda di turismo autentico, esperienziale. Il progetto incarna la nostra visione: questi percorsi promuovono la bellezza dei luoghi e rafforzano l’economia locale, coinvolgendo comunità, aziende e associazioni. Perché adesso? Il 2025 sarà l’anno del Giubileo e percorrendo la Francigena siamo chiamati a ricordare i pellegrini che, prima di noi, l’hanno intrapresa per raggiungere da Siena la tomba di Pietro".

"In una delle tappe – aggiunge Giunti – ci sarà Ilaria Canali di Ragazze in Gamba, la community della rete nazionale ‘Donne in cammino’. Sarà interessante confrontarsi con chi ha voluto riscoprire nel camminare il significato della libertà per promuovere l’empowerment femminile".

‘Passo dopo passo’, vede infatti la collaborazione di Dmo Terre di Siena e del Gruppo Trekking Senese ed è patrocinata dell’associazione europea Vie Francigene con ‘Donne in Cammino’. L’itinerario prevede 13 tappe, per una media di 22 km al giorno. Lungo il percorso saranno coinvolte le comunità e i sindaci dei Comuni attraversati. Diversi i posti letto prenotati negli ostelli. "La Via Francigena – afferma Serena Bianciardi, presidente Dmo Terre di Siena – è un viaggio nel cuore della nostra identità culturale e paesaggistica. Per massimizzare il suo potenziale, va arricchito con servizi trasversali integrati: ‘Passo dopo Passo’ permette di riscoprire il valore del tempo, della connessione con i luoghi e della sostenibilità, fondamentali per il turismo del futuro".

"Tra i nostri compiti statutari – dice il presidente del Gruppo Trekking Senese, Claudia Florindi –, la cura e la valorizzazione della Via Francigena: gestiremo il pulmino che seguirà i partecipanti garantendo il trasporto bagagli e gli interventi di emergenza". Info: [email protected].