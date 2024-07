Pellegrinaggio al santuario di Lourdes. Il Cardinale Lojudice con 350 fedeli

Da ieri e fino al 3 agosto si svolge il pellegrinaggio della Sezione Toscana Unitalsi a Lourdes. Al pellegrinaggio, al quale prendono parte circa 350 persone, che ha come titolo ’Che si venga qui in processione’, partecipa anche il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, insieme anche ad una rappresentanza della diocesi di Siena - Colle Val D’Elsa - Montalcino e di Montepulciano - Chiusi - Pienza. Il cardinale presidierà la Santa Messa internazionale di domani alle 9,30 nella basilica di San Pio X. Tutti coloro che non sono potuti partire per Lourdes potranno unirsi in preghiera seguendo in diretta il Rosario alla Grotta alle 18 di giovedì 1° agosto, su TV2000, sul canale 55 o sul canale 140 di Sky. "La prima volta che andai a Lourdes – racconta il cardinale Lojudice – era il 1989, ero stato da poco ordinato sacerdote. Poi sono tornato a diverse riprese, ma ormai manco dal santuario da molti anni. Durante il pellegrinaggio metteremo al centro delle nostre preghiere a Maria soprattutto i malati, le persone anziane e i più fragili. Una preghiera speciale la faremo per Papa Francesco che in questi anni si sta facendo voce autorevole per donare al mondo la vera pace di cui abbiamo tanto bisogno".