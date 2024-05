"Pediatri, primato grazie alla rete"

Si nasce bene a Siena: la vivibilità del territorio dal punto di vista dei bambini vede la provincia ancora una volta sul podio. Se la classifica finale ci piazza al nono posto, il parametro ‘pediatri’ vede infatti Siena al secondo posto in Italia. "Siamo lusingati dal piazzamento, che arriva ancora una volta, penso, grazie alla presenza capillare dei pediatri sul territorio, grazie al rapporto stretto fra medico e famiglia e grazie alla facilità di accesso agli ambulatori", dice il dottor Francesco De Feo, segretario provinciale Federazione italiana medici pediatri. In provincia ci sono 30 pediatri, in convenzione con Asl, ognuno assiste mediamente circa 800 bambini fra zero e 14 anni (prorogabile fino a 16 anni).

"Il nostro è un servizio capillare sul territorio – prosegue il dottor De Feo – e svolto in self help, ovvero in ogni ambulatorio pediatrico possiamo fare prestazioni diagnostiche, comprese vaccinazioni e tamponi. Questo consente al pediatra di arrivare ad una diagnosi completa e rapida, con un percorso diagnostico-terapeutico che si realizza all’interno dell’ambulatorio, evitando quindi anche di intasare i pronto soccorso e infoltire le liste di attesa ospedaliere. Poi va detto che in questa realtà il gruppo dei pediatri è coeso e, seguendo linee guida recenti e continuamente aggiornate, abbiamo un comportamento professionale omogeneo. Infine voglio sottolineare la stretta collaborazione della rete territoriale dei pediatri con la Clinica pediatrica di riferimento, su Siena quella delle Scotte". Il servizio sanitario ai più piccoli dunque è organizzato e funziona bene e anche la professione pediatrica ha grande appeal, con la Scuola universitaria di specializzazione fra le più gettonate: "E’ indubbiamente una specialistica medica che attira – ancora il dottor De Feo -, perché offre diverse possibilità di lavoro: c’è la libera professione, ma anche l’ospedale e la specialistica pediatrica nei vari reparti. Va anche detto che a Siena la formazione è al top grazie al tutoraggio: gli specializzandi si formano da venti anni negli ambulatori, dove toccano con mano la professione accanto al pediatra durante gli studi".

Paola Tomassoni